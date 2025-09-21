T.C. Silivri 1. İnfaz Hakimliği

Yayın Tarihi: 21 Eylül 2025 / 00:01

T.C. SİLİVRİ 1. İNFAZ HAKİMLİĞİ

Sayı : E.92493448-2025/1751-İnfaz Hâkimliği Dosyası

2025/1751 ESAS

Hükümlü İbrahim ŞAHİN'int üm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, aşağıda detayları belirtilen hapis cezasının 10 yıllık süre içerisinde infaz edilemediğinden ceza zamanaşımına uğradığına yönelik Hakimliğimizden verilen 28.03.2025 tarih 2025/1751 Esas, 2025/1941 Karar sayılı gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

KARAR : Gerekçeleri yukarıda açıklandığı üzere;

1-Hükümlü İBRAHİM ŞAHİN hakkında Silivri 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2007/177 esas, 2009/787 karar sayılı ilamı ile "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis ile ilgili olarak 10 YILLIK CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞUNA

2-TCK'nun 68/1-e maddesi gereğince Silivri 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2007/177 esas, 2009/787 karar sayılı ilamı ile verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının İNFAZ EDİLMEMESİNE,

Dair, yapılan inceleme sonucunda, kararın tebliğinden itibaren 7499 sayılı Kanunun 37/5-ç ve 37/2. Maddeleri ile 5271 sayılı Yasanın 268/1 ve 4675 sayılı Yasanın 6/5. Maddeleri uyarınca 2 hafta içerisinde Hakimliğimize gönderilecek bir dilekçe ile veya Cezaevi katibine müracaat ile düzenlettirilecek bir tutanak ile Silivri Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere evrak üzerinde karar verildi 18.09.2025

İLGİLİ KİŞİ: İBRAHİM ŞAHİN - Ali ve Zülal oğlu, 13.03.1936 doğumlu - T.C. No: 59668126508

BİLİNEN SON ADRES: Kazım Karabekir Mah. 67. Sok. No: 65 Küçükköy, Gaziosmanpaşa / İSTANBUL