T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İ L A N

Yayın Tarihi: 16 Eylül 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/545 Esas

KARAR NO : 2023/143

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/04/2023 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince 3.000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Şaban ve Şaziye oğlu, 08/09/1987 doğumlu, Zonguldak, Kdz.Ereğli, Külah nüfusuna kayıtlı EROL EROĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üzerinde yurt genelinde yayım yapan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.09.2023