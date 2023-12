T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Aralık 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/512 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Gazitepe Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 4498

PARSEL NO : 51

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1- ABİDİN GİRGİN

2- AHMET GÜNEŞ

3- AHMET TÜREL

4- ALAATTİN SERT

5- ALİRIZA ORAL

6- ALİYE ŞERİN

7- ALPAY DENİZLİ

8- ALPAY ÖZGÜL

9- AYDOĞAN ORAL

10- AYİSER ERKAN

11- AYSEVİM GÜRSES

12- AYSUN ATA

13- AYTAN ONAT

14- AYTEN ATMACA

15- BAHATTİN SERT

16- BAYRAMALİ KÜÇÜK

17- BEHÇET ÇEKİÇ

18- BİNEL GİRGİN

19- BİNNUR AKSU

20- BİRHAN KILIÇ

21- BİRKAN TÜREL

22- BİROL DEMİRTAŞ

23- BİRSEN GİRGİN

24- BİRSEN ŞEKER

25- BORA BALCIOĞLU

26- BURAK ÇÖMEZ

27- BURHAN ONAT

28- BURHAN ÖZGÜL

29- BURHAN TÜRÜLKEN

30- BUSE KARAKURT

31- CELAL YENİ

32- CEMAL BİÇEN

33- CEMAL SEZGİNER

34- CEMALİ CANLI

35- CEMİLE ALAN

36- CEMİLE ORAL

37- CİHANALP DENİZLİ

38- ÇİĞDEM ÇAKMAK

39- DEMİRALİ BATAN

40- DEMİRAY ŞERİN

41- DEMİRE ŞEKER

42- DERYA DİRİK

43- DİNDAR SÜTCÜ

44- DURDU ÖZTÜRK

45- ELİF AÇIK

46- ELİF ANIL

47- ELİF TOPÇU

48- EMEL BAHÇEKAPILI

49- EMİNE CANLI

50- EMİNE İPEK

51- EMİNE KÖK

52- ENGAY GÜLER

53- ERDİNÇ KARAMAN

54- ERDUHAN FİDAN

55- ERGİN BUDAK

56- ERİM DEMİRTAŞ

57- ERKAN ÇETİNGÖZ

58- ERTUĞRUL DEMİRTAŞ

59- ERTUNÇ KARAMAN

60- EYÜP ALİ BİÇEN

61- FAHAMET İNCİ ÖZGÜL

62- FARUK DALGIN

63- FATİH BİÇEN

64- FATMA KAYNAR

65- FATMA KESKİN

66- FATMA ORAL

67- FATMA TOPAÇ 68- FAZLI KESKİN

69- FERDİ SAVAŞ

70- FERİHA DİRİK

71- FERİZAN GÜRSES

72- FETHİYE SEZEN

73- FEYYAZ ÇALIŞ

74- FEYYAZ SAYAR

75- FİKRİYE İPEK

76- FİLİZ BAİN

77- FİRDEVS

78- GAFUR DALGIN

79- GAMZE ÖZGÜR

80- GARİP ÖDECİK

81- GÖKAY DÖRTYOL

82- GÖKBEN ÇELİK KAYNAR

83- GÖNÜL AKOLUK

84- GÖZDE SÜTCÜ

85- GÜL KILIÇ

86- GÜLAY AKIN

87- GÜLAY GÜNEŞ

88- GÜLDEREN ONAT

89- GÜLDİREN ERKUŞ

90- GÜLEN MERİÇ

91- GÜLFİLİZ BALCIOĞLU

92- GÜLGEZ CAN

93- GÜLGÜN PARMAKSIZOĞLU

94- GÜLİN BALCIOĞLU

95- GÜLSEVİM UZUNOĞLU

96- GÜLŞEN YILMAZ

97- GÜNGÖR SARIGÜL

98- GÜRAY ÖZGÜL

99- GÜRKAN SAYAR

100- GÜVEN ÇELİK

101- HABİL SAYAR

102- HACER KARES

103- HAKAN DOLAŞ

104- HASAN KARAKARTAL

105- HASGÜL ARMAĞAN

106- HASİBE AHMET

107- HATİCE KÖKSAL

108- HATİCE UZUNOĞLU

109- HAVVA SEVİNÇ

110- HAVVA TAN

111- HAYRİYE BERDİBEK

112- HİLAL ABER

113- HÜLYA DİRİK

114- HÜSAMEDDİN ÖZPOLAT

115- HÜSEYİN BARAN

116- HÜSEYİN ÇELİKORAK

117- HÜSEYİN ŞEKER

118- İDRİS BARAN

119- İHSAN ÖZGÜL

120- İLKAY KAYA

121- İLKNUR CAMCIOĞLU

122- İLKNUR NESLİHAN TÜRÜLKEN

123- İMRAL ÖZTÜRK

124- İNCİ TOPAL

125- İSLAM ORAL

126- İSMAİL ÇALIŞ

127- KAMİL GÜMÜŞ

128- KERİM KARAGÖZ

129- KEVSER IRMAK

130- KORAY DÖRTYOL

131- MACİT GÜRSES

132- MEHMET BOLAT

133- MEHMET KARAKARTAL

134- MEHMET TÜREL 135- MEHMET REŞAT YILDIZ

136- MELEK ÖZEŞER

137- MEMİK ÇÖMEZ

138- MERAL BAKIR

139- MERSİN SÜTCÜ

140- MERT SÜTCÜ

141- MERYEM ÖZEL

142- METİN ORAL

143- MUKADDES TAŞ

144- MURAT ÇÖMEZ

145- MURAT GÜRSES

146- MUSTAFA BORA

147- MUSTAFA FIÇICI

148- MUSTAFA KOLAY

149- MÜZEYYEN AKAY

150- NADİRE TÜREL

151- NARAN BURÇİN ERCAN

152- NAYLAN DAĞLI

153- NEBAHAT BAKIR

154- NECİBE BİRCAN

155- NEDİME DEMİRTAŞ

156- NEHİRE KOYUNCUOĞLU

157- NERMİN KISACIK

158- NESİBE BARAN

159- NESRİM ELÇEKEN

160- NEŞE ERKAN

161- NEVİM DEMİR

162- NEVRİYE EĞMEN

163- NEZAHAT SERT

164- NEZAT ERGİN

165- NEZİR YÜKSEL

166- NİHAL DEMİRTAŞ

167- NİLGÜN ÇALIŞ

168- NURAL EMRE

169- NURAY GELEN

170- NURCAN GEYİK

171- NURCAN GÜMÜŞ

172- NURİYE BİÇEN

173- NURŞEN YILDIRIM

174- NÜLAY KESER

175- NÜRGÜL AKBABA

176- OĞUZ DİRİK

177- ORHAN ATAŞ

178- ORHAN ONAT

179- ORHAN SAVAŞ

180- OSMAN KARES

181- OZAN CEYHAN TÜRÜLKEN

182- ÖMER YILDIZ

183- ÖMÜRLÜ ERTEN

184- ÖNDER GÜLER-

185- ÖZEL ÇALIŞ

186- ÖZGÜL ASLAN

187- PELİN ERKAN

188- PERVİN ELÇEKEN

189- RADİYE UYSAL

190- RAGIP CAN

191- RAHİM

192- RAHMİYE VURAL

193- RAMAZAN KAPLAN

194- RAMİZE KOYUNCUOĞLU

195- RECAİ GÜNEŞ

196- RECEP TÜREL

197- RUKİYE DAVULCU

198- SABİYE TÜREL

199- SADİYE KESKİN

200- SALİHA BAYRAKLI

201- SALİHA KAYNAR 202- SANİYE ÖZTÜRK

203- SATBER KURAR

204- SEBAHAT CANLI

205- SELİM TEZCAN

206- SELİN GÜLER

207- SEMİA DİRİK

208- SEMİHA SÜTCÜ

209- SEMRİL ŞAHİN

210- SENER KAYNAR

211- SENNUR KAYNAR

212- SERDAR FİDAN

213- SERKAN DEMİRTAŞ

214- SERPİL DALLI

215- SEVDİYE TEZCAN

216- SEVİM GÜZEL

217- SEYDİ GİRGİN

218- SEYHAN TÜRÜLKEN

219- SEZER BATAN

220- SİBEL KOLUŞ

221- SONAY ÖZGÜL

222- SONER DALGIN

223- SÜLBİYE SEZER

224- SÜMBÜLE ORAL

225- ŞEHREMİ KESKİN

226- ŞENAY GÜNEŞ

227- ŞERİFE ELMAS

228- ŞÜKRİYE GÜMÜŞ

229- ŞÜKRÜ KARES

230- TANJU DALGIN

231- TANSU ŞEN

232- TİMUÇİN SEYİT GÜNEŞ

233- TUNÇAY ŞERİN

234- TÜLAY ÇETİNOĞLU

235- ULUVENT FİDAN

236- ÜMEYDE ERTEN

237- ÜNEL KARA

238- ÜNSAL TARİN

239- VAHİDE KÖSE

240- VEDAT BAKIR

241- VELİ SATILMIŞ

242- VEYSEL CAMCIOĞLU

243- YAVUZ DİRİK

244- YILMAZ DİRİK

245- YILMAZ SAYAR

246- YONCA DENİZLİ

247- ZEHRA GÜNGÖR

248- ZEYNEP ATAŞ YÜKSEL

249- ZEYNEP KESKİN

250- ZİYATİN SERT

251- ZÜHRE GÜNGÖR

252- AYSEN DALGIN

253- ESAT ENGİN

254- GÜLMÜ SERİ

255- İMRAL BAKIR

256- KAMİL DEMİRTAŞ

257-MAKBULE ÇETİNLER

258-MAKBULE GÜLER

259- MEHMET TÜREL

260-MERSEL ERDEN

261-ÖMER BİÇEN

262-SABİHA GÜRSES

263-SEVİM GÜLER

264- SEYFETTİN BATAN

265- SUNA DİRİK

266-ZEYNEL BİÇEN

267- FİRDEVS

268-RAHİM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/512 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malkamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuyave taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 29.05.2024 günü saat 10:00'dan itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur. 24/11/2023