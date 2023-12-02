T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/512 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Gazitepe Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 4498
PARSEL NO : 51
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI :
|1- ABİDİN GİRGİN
2- AHMET GÜNEŞ
3- AHMET TÜREL
4- ALAATTİN SERT
5- ALİRIZA ORAL
6- ALİYE ŞERİN
7- ALPAY DENİZLİ
8- ALPAY ÖZGÜL
9- AYDOĞAN ORAL
10- AYİSER ERKAN
11- AYSEVİM GÜRSES
12- AYSUN ATA
13- AYTAN ONAT
14- AYTEN ATMACA
15- BAHATTİN SERT
16- BAYRAMALİ KÜÇÜK
17- BEHÇET ÇEKİÇ
18- BİNEL GİRGİN
19- BİNNUR AKSU
20- BİRHAN KILIÇ
21- BİRKAN TÜREL
22- BİROL DEMİRTAŞ
23- BİRSEN GİRGİN
24- BİRSEN ŞEKER
25- BORA BALCIOĞLU
26- BURAK ÇÖMEZ
27- BURHAN ONAT
28- BURHAN ÖZGÜL
29- BURHAN TÜRÜLKEN
30- BUSE KARAKURT
31- CELAL YENİ
32- CEMAL BİÇEN
33- CEMAL SEZGİNER
34- CEMALİ CANLI
35- CEMİLE ALAN
36- CEMİLE ORAL
37- CİHANALP DENİZLİ
38- ÇİĞDEM ÇAKMAK
39- DEMİRALİ BATAN
40- DEMİRAY ŞERİN
41- DEMİRE ŞEKER
42- DERYA DİRİK
43- DİNDAR SÜTCÜ
44- DURDU ÖZTÜRK
45- ELİF AÇIK
46- ELİF ANIL
47- ELİF TOPÇU
48- EMEL BAHÇEKAPILI
49- EMİNE CANLI
50- EMİNE İPEK
51- EMİNE KÖK
52- ENGAY GÜLER
53- ERDİNÇ KARAMAN
54- ERDUHAN FİDAN
55- ERGİN BUDAK
56- ERİM DEMİRTAŞ
57- ERKAN ÇETİNGÖZ
58- ERTUĞRUL DEMİRTAŞ
59- ERTUNÇ KARAMAN
60- EYÜP ALİ BİÇEN
61- FAHAMET İNCİ ÖZGÜL
62- FARUK DALGIN
63- FATİH BİÇEN
64- FATMA KAYNAR
65- FATMA KESKİN
66- FATMA ORAL
67- FATMA TOPAÇ
|68- FAZLI KESKİN
69- FERDİ SAVAŞ
70- FERİHA DİRİK
71- FERİZAN GÜRSES
72- FETHİYE SEZEN
73- FEYYAZ ÇALIŞ
74- FEYYAZ SAYAR
75- FİKRİYE İPEK
76- FİLİZ BAİN
77- FİRDEVS
78- GAFUR DALGIN
79- GAMZE ÖZGÜR
80- GARİP ÖDECİK
81- GÖKAY DÖRTYOL
82- GÖKBEN ÇELİK KAYNAR
83- GÖNÜL AKOLUK
84- GÖZDE SÜTCÜ
85- GÜL KILIÇ
86- GÜLAY AKIN
87- GÜLAY GÜNEŞ
88- GÜLDEREN ONAT
89- GÜLDİREN ERKUŞ
90- GÜLEN MERİÇ
91- GÜLFİLİZ BALCIOĞLU
92- GÜLGEZ CAN
93- GÜLGÜN PARMAKSIZOĞLU
94- GÜLİN BALCIOĞLU
95- GÜLSEVİM UZUNOĞLU
96- GÜLŞEN YILMAZ
97- GÜNGÖR SARIGÜL
98- GÜRAY ÖZGÜL
99- GÜRKAN SAYAR
100- GÜVEN ÇELİK
101- HABİL SAYAR
102- HACER KARES
103- HAKAN DOLAŞ
104- HASAN KARAKARTAL
105- HASGÜL ARMAĞAN
106- HASİBE AHMET
107- HATİCE KÖKSAL
108- HATİCE UZUNOĞLU
109- HAVVA SEVİNÇ
110- HAVVA TAN
111- HAYRİYE BERDİBEK
112- HİLAL ABER
113- HÜLYA DİRİK
114- HÜSAMEDDİN ÖZPOLAT
115- HÜSEYİN BARAN
116- HÜSEYİN ÇELİKORAK
117- HÜSEYİN ŞEKER
118- İDRİS BARAN
119- İHSAN ÖZGÜL
120- İLKAY KAYA
121- İLKNUR CAMCIOĞLU
122- İLKNUR NESLİHAN TÜRÜLKEN
123- İMRAL ÖZTÜRK
124- İNCİ TOPAL
125- İSLAM ORAL
126- İSMAİL ÇALIŞ
127- KAMİL GÜMÜŞ
128- KERİM KARAGÖZ
129- KEVSER IRMAK
130- KORAY DÖRTYOL
131- MACİT GÜRSES
132- MEHMET BOLAT
133- MEHMET KARAKARTAL
134- MEHMET TÜREL
|135- MEHMET REŞAT YILDIZ
136- MELEK ÖZEŞER
137- MEMİK ÇÖMEZ
138- MERAL BAKIR
139- MERSİN SÜTCÜ
140- MERT SÜTCÜ
141- MERYEM ÖZEL
142- METİN ORAL
143- MUKADDES TAŞ
144- MURAT ÇÖMEZ
145- MURAT GÜRSES
146- MUSTAFA BORA
147- MUSTAFA FIÇICI
148- MUSTAFA KOLAY
149- MÜZEYYEN AKAY
150- NADİRE TÜREL
151- NARAN BURÇİN ERCAN
152- NAYLAN DAĞLI
153- NEBAHAT BAKIR
154- NECİBE BİRCAN
155- NEDİME DEMİRTAŞ
156- NEHİRE KOYUNCUOĞLU
157- NERMİN KISACIK
158- NESİBE BARAN
159- NESRİM ELÇEKEN
160- NEŞE ERKAN
161- NEVİM DEMİR
162- NEVRİYE EĞMEN
163- NEZAHAT SERT
164- NEZAT ERGİN
165- NEZİR YÜKSEL
166- NİHAL DEMİRTAŞ
167- NİLGÜN ÇALIŞ
168- NURAL EMRE
169- NURAY GELEN
170- NURCAN GEYİK
171- NURCAN GÜMÜŞ
172- NURİYE BİÇEN
173- NURŞEN YILDIRIM
174- NÜLAY KESER
175- NÜRGÜL AKBABA
176- OĞUZ DİRİK
177- ORHAN ATAŞ
178- ORHAN ONAT
179- ORHAN SAVAŞ
180- OSMAN KARES
181- OZAN CEYHAN TÜRÜLKEN
182- ÖMER YILDIZ
183- ÖMÜRLÜ ERTEN
184- ÖNDER GÜLER-
185- ÖZEL ÇALIŞ
186- ÖZGÜL ASLAN
187- PELİN ERKAN
188- PERVİN ELÇEKEN
189- RADİYE UYSAL
190- RAGIP CAN
191- RAHİM
192- RAHMİYE VURAL
193- RAMAZAN KAPLAN
194- RAMİZE KOYUNCUOĞLU
195- RECAİ GÜNEŞ
196- RECEP TÜREL
197- RUKİYE DAVULCU
198- SABİYE TÜREL
199- SADİYE KESKİN
200- SALİHA BAYRAKLI
201- SALİHA KAYNAR
|202- SANİYE ÖZTÜRK
203- SATBER KURAR
204- SEBAHAT CANLI
205- SELİM TEZCAN
206- SELİN GÜLER
207- SEMİA DİRİK
208- SEMİHA SÜTCÜ
209- SEMRİL ŞAHİN
210- SENER KAYNAR
211- SENNUR KAYNAR
212- SERDAR FİDAN
213- SERKAN DEMİRTAŞ
214- SERPİL DALLI
215- SEVDİYE TEZCAN
216- SEVİM GÜZEL
217- SEYDİ GİRGİN
218- SEYHAN TÜRÜLKEN
219- SEZER BATAN
220- SİBEL KOLUŞ
221- SONAY ÖZGÜL
222- SONER DALGIN
223- SÜLBİYE SEZER
224- SÜMBÜLE ORAL
225- ŞEHREMİ KESKİN
226- ŞENAY GÜNEŞ
227- ŞERİFE ELMAS
228- ŞÜKRİYE GÜMÜŞ
229- ŞÜKRÜ KARES
230- TANJU DALGIN
231- TANSU ŞEN
232- TİMUÇİN SEYİT GÜNEŞ
233- TUNÇAY ŞERİN
234- TÜLAY ÇETİNOĞLU
235- ULUVENT FİDAN
236- ÜMEYDE ERTEN
237- ÜNEL KARA
238- ÜNSAL TARİN
239- VAHİDE KÖSE
240- VEDAT BAKIR
241- VELİ SATILMIŞ
242- VEYSEL CAMCIOĞLU
243- YAVUZ DİRİK
244- YILMAZ DİRİK
245- YILMAZ SAYAR
246- YONCA DENİZLİ
247- ZEHRA GÜNGÖR
248- ZEYNEP ATAŞ YÜKSEL
249- ZEYNEP KESKİN
250- ZİYATİN SERT
251- ZÜHRE GÜNGÖR
252- AYSEN DALGIN
253- ESAT ENGİN
254- GÜLMÜ SERİ
255- İMRAL BAKIR
256- KAMİL DEMİRTAŞ
257-MAKBULE ÇETİNLER
258-MAKBULE GÜLER
259- MEHMET TÜREL
260-MERSEL ERDEN
261-ÖMER BİÇEN
262-SABİHA GÜRSES
263-SEVİM GÜLER
264- SEYFETTİN BATAN
265- SUNA DİRİK
266-ZEYNEL BİÇEN
267- FİRDEVS
268-RAHİM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/512 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.
a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malkamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.
e-) Konuyave taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 29.05.2024 günü saat 10:00'dan itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur. 24/11/2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01942104