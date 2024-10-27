T.C. Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 27 Ekim 2024 / 00:01

T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2022/168 Esas -KARAR NO : 2024/627

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/05/2024 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDENİYLEDENETİM SERBESTLİK TEDBİRİ (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan İlhan ve Çiçek kızı, 05/09/1998 doğumlu, İstanbul, Silivri, Fener nüfusuna kayıtlı MELİSA ATAY tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.