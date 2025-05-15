T.C. Silivri İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2025 / 00:01

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/632 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/632 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Silivri İlçe, GÜMÜŞYAKA Mahalle/Köy, KÖY İÇİ MEVKİİ Mevkii, 7763 Ada, 11 Parsel, -2/-/14 nolu bağımsız bölüm

İMAR DURUMU: Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 1929974 sayılı imar durum belgesine göre; Gümüşyaka Köyiçi Mevkii, 7763 ada 11 Parsel Gümüşyaka 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Taks:0,30 Kaks:1,35 ön bahçe çekme mesafesi 5 m., yan bahçe çekme mesafesi 3 m., arka bahçe çekme mesafesi 5 m. ayrık nizam 4 kat konut alanı olarak belirlenmiştir denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, Hafızoğlu Sokakta, tapunun 7763 ada, 11 parsel numarasına kayıtlı ve Hafızoğlu Sokaktan 32 dış kapı numarası alan 1.417,01m2 alana sahip kat irtifakı tesisli Gültekin Evlerinde 58/1490 arsa paylı 2.kat (14) bağımsız bölüm numaralı Meskenin tamamı niteliğindedir.

Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, her katında altışar daireli,asansörlü, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı Gültekin Evleri dahilinde bulunan 32 dış kapı numaralı Özkacı Apartmanı 2.kat (14) bağımsız bölüm numaralı daire mahallinde yapılan tespite göre 100,00m2 brüt alana sahiptir. Daire hol, antre, salon, mutfak, iki oda, banyo, WC, balkon mahallerinden ibarettir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, diğer kısımlarda parke, duvarları sıvalı ve boyalı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş durumda, mutfaklarda sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş, dış kapısı çelik, PVC doğrama ve çift camlıdır.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Gümüşyaka Mahallesi Köy İçi Mevkii 7763 Ada 11 Parsel -2/-/14 nolu bağımsız bölüm Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.417,01 m2

Arsa Payı : 58/1490

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 2.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 10/07/2018-18957 yevmiye tarihli Otopark bedeline ilişkin taahütname bulunmaktadır.İpotek ve haciz şerhleri bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 14:58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 14:58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 14:58

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.