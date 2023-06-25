T.C.SİLİVRİİCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 25 Haziran 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2022/502 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/502 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, ÇANTA-FATİH Mahalle/Köy, KARAAĞAÇ OVASI Mevkii, 540 Ada, 1 Parsel, Taşınmazın halihazır durumu ve özellikleri., 6.543,13 m2 yüzölçümü, Silivri / İSTANBUL adresli. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle kısmen teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden kısmen istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli gelişmekte olan konut sahasında yer almaktadır.Satışa konu taşınmaz Çanta Fatih Mahallesi, Mimar Hayrettin Caddesi ile Altınçeşme caddesi arasında, tapunun 540 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı tamamı 6.543,13m2 alana sahip arsa vasıflı taşınmazın 26756/38489 hissesi niteliğindedir. Çanta Mahallesi, Yıldırım Beyazıt ve Kılıçarslan Siteleri ön tarafında ve bu sitelere yaklaşık 700metre mesafede bulunmaktadır. Güvenilir Caddesi cepheli konumda bulunan parsel keşif tarihi itibari ile boş durumda bulunmaktadır.

İmar Durumu : Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1370687 sayılı imar durum belgesine göre; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Sancaktepe (eski Çanta- Fatih) Mahallesi, 553 ada 1 parsel, 547 ada 1 parsel, 548 ada 1 parsel, 532 ada 1 parsel, 533 ada 1 parsel, 535 ada 2 parsel, 539 ada 1 parsel, 540 ada 1 parsel, 542 ada 1 parsel, 543 ada 1 parsel, 544 ada 1 parsel, 545 ada 1 parsel, 546 ada 1 parsel, 530 ada1 parsel, 529 ada 1 parsel, 522 ada 1 parsel, 521 ada 1 parsel, 520 ada 1 parsel, 101 ada 82 parsel, 15.06.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Çanta Uygulama İmar Planında Serbest Nizam, 2 kat, Hmax:7metre, Emsal:050, ön bahçe mesafesi:5metre, komşu bahçe mesafesi:3 metre Konut Alanı olarak, 531 ada 1 parsel ise Serbest Nizam, 2 kat, Hmax:7metre, Emsal:050, ön bahçe mesafesi:5metre, komşu bahçe mesafesi:3 metre Ticaret+ Konut Alanı olarak, denilmiştir.

Kıymeti : 10.461.596,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir. Ayrıca Tapu Kaydında ;

1) A: M KROKİSİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE 3410 M2 LİK KISMI ÜZERİNDE T.E A.Ş LEHİNE DAİMA İRTİFAK ( Tarih 09/07/1998 - Yevmiye2961.

2)C.) M.) KROKİSİNDE GÖSTERİLDİĞİ ÜZERE 3845,92 M2 KISMI ÜZERİNDE T.E. İ A.ŞLEHİNE DAİMA İRTİFAK HAKKI ( 31/02/2002 Tarih 563 Yevmiye)

3) Silivri Sulh Hukuk Mahkemesi 26/12/2022 Tarih 2022/2032 Esas Sayılı Mahkeme müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır. ( 26/12/2022 Tarih 61563 Yevmiye)

Şeklinde beyan ve irtifaklar ile çeşitli Müdürlüklere ait haciz ve rehin şerhleri de bulunmaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 11:15

19/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.