T.C.SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : 2023/116 Esas 02/10/2023

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

16/12/2010 tarihinden beri kendisinden haber alınamadığı bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan ŞEVDER GÜNEŞLİ' yi tanıyan, nerede olduğunu bilen veya görenlerin ilan yayınından itibaren 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17/05/2022

GAİP :

TC KİMLİK NO : 33109383224

ADI SOYADI : ŞEVDER GÜNEŞLİ

BABA ADI : CAHİT

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 11/01/1994

DOĞUM YERİ : SİLVAN