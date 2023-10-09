T.C.SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/116 Esas 02/10/2023
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
16/12/2010 tarihinden beri kendisinden haber alınamadığı bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan ŞEVDER GÜNEŞLİ' yi tanıyan, nerede olduğunu bilen veya görenlerin ilan yayınından itibaren 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17/05/2022
GAİP :
TC KİMLİK NO : 33109383224
ADI SOYADI : ŞEVDER GÜNEŞLİ
BABA ADI : CAHİT
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 11/01/1994
DOĞUM YERİ : SİLVAN
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|BASIN NO: ILN01905424