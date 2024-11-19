T.C. Simav 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 19 Kasım 2024 / 00:01

T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/319

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular Köyü (Sofular Göleti) 145 ada 19 parsel, 145 ada 20 parsel ve 145 ada 21 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 372,63 m² - 188,81 m² - 148,29 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- MESUT KARAKÖSE, TC: 30596086614

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/319 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.