T.C. Simav 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 19 Kasım 2024 / 00:01

T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/320 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular Köyü (Sofular Göleti) 162 ada 20 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 3589,19 m²'lik taşınmazın 72,17 m²'lik kısmı.

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- Cemil KARAKÖSE - TC: 32201033150

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/320 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.