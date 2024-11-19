T.C. Simav 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/320 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular Köyü (Sofular Göleti) 162 ada 20 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 3589,19 m²'lik taşınmazın 72,17 m²'lik kısmı.
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- Cemil KARAKÖSE - TC: 32201033150
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/320 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02120956