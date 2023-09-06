T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Eylül 2023 / 00:01

T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/356 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Örencik Köyü

MEVKİİ : Gökçe Ören

ADA NO : 183

PARSEL NO : 43

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 5716.81 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :CEMİLE KINAY-39925779180 - Hürriyet Mah. Kayı Sk. No:7Soma/ MANİSA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/356 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.