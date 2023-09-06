T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/356 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Örencik Köyü
MEVKİİ : Gökçe Ören
ADA NO : 183
PARSEL NO : 43
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 5716.81 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :CEMİLE KINAY-39925779180 - Hürriyet Mah. Kayı Sk. No:7Soma/ MANİSA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/356 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01886482