T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/332 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Örencik köyü
MEVKİİ : Gökçe Ören
ADA NO : 184
PARSEL NO : 24
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET BAYŞU-
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/332 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01903013