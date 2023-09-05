T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 05 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/346 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü

MEVKİİ : Gökçe Ören

ADA NO : 182

PARSEL NO : 4

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1174.87 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET AKCAKAYA-26072238448 -

AYŞE AKCAKAYA-26093237710 -

SEDAT AKCAKAYA-26087237948 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/346 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.