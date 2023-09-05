T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/346 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
MEVKİİ : Gökçe Ören
ADA NO : 182
PARSEL NO : 4
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1174.87 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET AKCAKAYA-26072238448 -
AYŞE AKCAKAYA-26093237710 -
SEDAT AKCAKAYA-26087237948 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/346 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01886089