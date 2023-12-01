T.C. SİNANPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Aralık 2023 / 00:01



ESAS NO:2023/133-139-152-137-150-151-97-126-130-142-141-136-135-134-132-129-127-143-128-131-138-140-144-145-146-147-148-149

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarının tensip ara kararları gereğince,

1-Mahkememizin2023/133 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalılar ADEM KARAKUYU, AHMET KARAŞ, AHMET TOKDEMİR, ALİ KARAŞ, AZİME KANYILMAZ, BİRKAN AKGÜNEŞ, DAVUT KARAKUYU, GÜLFER ERBATUR, GÜLTEN TOKMAK, HATİCE KARAKUYU, HAVVA TOKMAK, HÜSNA KARAKUYU, İLYAS KARAKUYU, MAHMUT KARAKUYU, MEHMET TOKDEMİR, MERYEM ÖZGÜR, MUHAMMER KARAŞ, RASİM KARAKUYU, SERKAN AKGÜNEŞ, ŞERİFE ATAY, UMUT KARAKUYU aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut Köyü 1070 parselde kayıtlı 57,78 m² (mülkiyet), 777,41m² (irtifak) kısmının,

2-Mahkememizin 2023/139 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalılar FATMA DÖNMEZ, MURAT EREZ, NİYAZİ AKCAKAYA, UMMAHAN AKCAKAYA aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut Köyü 1149 parselde kayıtlı 1137,97m²,

3-Mahkememizin 2023/152 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı BARLAK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Ayvalı köyü 131 ada 143 parselde kayıtlı81,74m²'lik kısmının,

4-Mahkememizin 2023/137 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı AHMET TOKDEMİR aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü 1101 parselde kayıtlı 22,69m² (Mülkiyet) 2868,69m²'lik kısmının,

5-Mahkememizin 2023/150 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı İSMAİL AKKOYUN aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Bulca köyü 451 parselde kayıtlı 1319,16m²'lik kısmının,

6-Mahkememizin 2023/151 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalılar UBDURRAHMAN AKKÖŞ, AHMET AKKÖŞ, AYŞE AKKÖŞ, BURCU ÖZGÜL, ELİF İZMİR, GÜLSÜM ÖZDOĞAN, HASAN AKKÖŞ, HAVA SEVER, HÜLYA OYAR, KERİME AKKÖŞ, LATİF AKKÖŞ, MEHMET AKKÖŞ, MURADİYE ÖZGÜL, MÜSLÜM AKKÖŞ, NADİR ÖZGÜL, NURCAN YILMAZ, ŞERİFE SAYGILI, aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Bulca köyü 450 parselde kayıtlı 10,10m² (mülkiyet), 851,22 m²'likkısmının,

7-Mahkememizin 2023/97 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı İBRAHİM AKKAŞ aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyü 676 parselde kayıtlı 20,40m² (mülkiyet), 839,24 (irtifak) m²'lik kısmının,

8-Mahkememizin 2023/126 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı NESLİHAN GÖKTAŞ aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü 525 parsel 127,17m²'lik kısmının,

9-Mahkememizin 2023/130 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı ADEM ATAY, ALİ ATAY, FADİME TOKMAK, HASAN HÜSEYİN ATAY, İSMAİL ATAY, KEZİBAN OĞUZ, SEBAHAT TOKDEMİR, SULTAN AKTEN, SULTAN ATAY, ZEHRA OKAY, ZEKİ ATAY aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut Köyü 929parselde kayıtlı2785,68 m²'lik kısmının,

10-Mahkememizin 2023/142 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı MEHMET ÖRENGÜL, NURETTİN ÖRENGÜL aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Ayvalı köyü 131 ada 80 parselde kayıtlı 492,17 m²'lik kısmının,

11-Mahkememizin 2023/141 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalılar AZİME BAŞYİYİT, FAHRİYE BOZDAĞ, İBRAHİM ÖRENGÜL, ŞERİFE ÖZTÜRK, TAHİR ÖRENGÜL aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Ayvalı köyü 131 ada 81 parselde kayıtlı 378,97m²'lik kısmının,

12-Mahkememizin 2023/136 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı ŞÜKRİYE YILDIZ aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü 1097 parselde kayıtlı14,93m² (mülkiyet), 1878,95m² (irtifak)'lik kısmının,

13-Mahkememizin 2023/135 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı EMİNE GÖKDEMİR aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü 1239 parselde kayıtlı 21,86m² (Mülkiyet), 1268,07 (irtifak) m²'lik kısmının,

14-Mahkememizin 2023/134 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı EMİNE GÖKDEMİR aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut Köyü 1075 parselde kayıtlı 20,50 m²'lik (mülkiyet), 3572,87 m²'( İrtifak)'lik kısmının,

15-Mahkememizin 2023/132 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı YAVUZ KANYILMAZ aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü 1071 parselde kayıtlı 875,60m²'lik kısmının,

16-Mahkememizin 2023/129 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı MEHMET ATAY aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü 887 parselde kayıtlı 645,23 m²'lik kısmının,

17-Mahkememizin 2023/127 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı NAİLE KILINÇARSLAN, RAMAZAN ÖNÇEL aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut Köyü885 parselde kayıtlı 832,48 m²'lik kısmının,

18-Mahkememizin 2023/143 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı CENNET SALTIK, HASAN ÖRENGÜL, İBRAHİM ÖRENGÜL, MEHMET ALİ ÖRENGÜL, TÜRKAN ÖRENGÜL aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Ayvalı köyü 131 ada 79 parselde kayıtlı 586,44 m²'lik kısmının,

19-Mahkememizin 2023/128 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı SEDA NUR ERDAL aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü 889 parselde kayıtlı 12,59 m² (mülkiyet), 633,25 m² (irtifak) 'lik kısmının,

20-Mahkememizin 2023/131 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalılar AYSEL KARAKUYU, DÖNDÜ TOKDEMİR, FATMA HANIM TOKMAK, GÜNSEL AKTEN, HAMİDE EROL, NİGAR EROL, SABİRE ÖZGÜR, SEVGİ ERÇEL, SİBEL AKTEN, ŞÜKRÜ EROL, ŞÜKÜRE ERÇEL aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü 1067 parselde kayıtlı 174,95m²'lik kısmının,

21-Mahkememizin 2023/138 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalılar EMİNE DEMİR, HAMİDE TOKAY, MURAT TEREZ, NESLİHAN TOYBOĞA, NESLAHAN TOYBOĞA, ÖMER EREZ, ŞERİFE AKTOLUN aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü 1146 parselde kayıtlı 17,90m² (mülkiyet), 2007,85m² (irtifak)' lik kısmının,

22-Mahkememizin 2023/140 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalılar AHMET BAŞYİYİT, ALİ BAŞYİYİT, AYNİ SALTIK, AYŞE BOZKURT, DİLEK GELİK, EMSAL AYDOĞMUŞ, HANİFE BAŞYİYİT, İSMAİL BAŞYİYİT, MEVLÜT BAŞYİYİT, MEVLÜT ÇELİK, MİNE TANIŞ, MURAT BAŞYİYİT, MUSTAFA ÇELİK, NİMET ALTUĞ, ÖMER ÇELİK, ŞERİF YAVUZ aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü 1150 parselde kayıtlı 75,60 m²'lik kısmının,

23-Mahkememizin 2023/144 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalılar CENNET SALTIK, HASAN ÖRENGÜL, İBRAHİM ÖRENGÜL, MEHMETALİ ÖRENGÜL, TÜRKAN ÖRENGÜL aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Ayvalı köyü 131 ada 78 parselde kayıtlı 355,27 m²'lik kısmının,

24-Mahkememizin 2023/145 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı UMMUAHAN AYDEYER aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Ayvalı köyü 131 ada 77 parselde kayıtlı 199,50 m²'lik kısmının,

25-Mahkememizin 2023/146 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalılar ERDAL AKDENİZ, HANİFE YILMAZ, MESUT AKDENİZ, ALİ AKDENİZ, LEVİM SERT, MERYEM AKTAŞ, ŞADİYE AKDENİZ aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Ayvalı köyü 131 ada 93 parselde kayıtlı 277,55 m²'lik kısmının,

26-Mahkememizin 2023/147 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalılar ERDAL AKDENİZ, HANİFE YILMAZ, MESUT AKDENİZ, ALİ AKDENİZ, LEVİM SERT, MERYEM AKTAŞ, ŞADİYE AKDENİZ aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Ayvalı köyü 131 ada 139 parselde kayıtlı 137,63 m²'lik kısmının,

27-Mahkememizin 2023/148 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalılar ERDAL AKDENİZ, HANİFE YILMAZ, MESUT AKDENİZ, ALİ AKDENİZ, LEVİM SERT, MERYEM AKTAŞ, ŞADİYE AKDENİZ aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Ayvalı köyü 131 ada 94 parselde kayıtlı 6,08 (mülkiyet m², 1283,39m² (irtifak)'lik kısmının,

28-Mahkememizin 2023/149 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalılar HANİFE KOPAN, SEBAHAT KAYACAN, ŞAHİN KAYACAN, GÜLER ALDEMİR, ADEM KAYACAN, REŞİDE ERDOĞAN, HAVA OSKAY, ALİ OSMAN KAYACAN, EMRE KAYACAN, NAZİFE KOCA, HÜSEYİN KAYACAN, HASAN KAYACAN, ERDAL KAYACAN, ÇİĞDEM BEŞKURT, FATMA DEVECİ, ENES MUTLU, SULTAN KIŞLA, İBRAHİM MUTLU aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Ayvalı köyü 131 ada 95 parselde kayıtlı 1209,67 m²'lik kısmının,

Kamulaştırılmasına kararı verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'ne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal davası açılıp yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlar üzerinde davacı idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Sinanpaşa Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihiden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.