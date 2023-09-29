T.C. ŞİRAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/106 Esas

DAVALI : BEYHAN KURT-TCKN-20420204284

Davacı BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınızdan gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/11/2023 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H..M.K.'nun ilgiyi maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.