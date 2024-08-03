T.C. Şırnak Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. ŞIRNAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/467 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Şırnak İli, Merkez İlçesi, Kasrik/Yenimahalle Mah. 125 ada, 190 Parsel

MEVKİİ : Kasrik/Yenimahalle Mahallesi

ADA NO : 125

PARSEL NO : 190

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-Selahattin URAS -73516049184

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI :TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YATIRILACAĞI BANKA : ZİRAAT BANKASI

İDARİ YARGIDA DAVAAÇMA SÜRESİ : 30 GÜN

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/467 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071273