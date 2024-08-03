T.C. Şırnak Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. ŞIRNAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/467 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Şırnak İli, Merkez İlçesi, Kasrik/Yenimahalle Mah. 125 ada, 190 Parsel
MEVKİİ : Kasrik/Yenimahalle Mahallesi
ADA NO : 125
PARSEL NO : 190
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-Selahattin URAS -73516049184
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI :TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRILACAĞI BANKA : ZİRAAT BANKASI
İDARİ YARGIDA DAVAAÇMA SÜRESİ : 30 GÜN
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/467 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/07/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02071273