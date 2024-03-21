T.C.SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 / 00:01

Sayı :2024/22 Esas 12/03/2024

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Davacı TCDD tarafından davalı Sevil Ova ve müşterekleri aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizce tebligat yapılamayan ve tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalılar 51820070452 TC kimlik numaralı Fikri ve İsmihan dan olma, 17/01/1978 doğumlu Sevil Ova Begen, 51814070680 TCkimlik numaralı Fikri ve İsmihan dan olma, 13/10/1984 doğumlu Rıza Ova, 34519645490 TC kimlik numaralı Fikri ve İsmihan dan olma, 20/04/1970 doğumlu Serpil Tepe, 44128131970 TC kimlik numaralı Fikri ve İsmihan dan olma, 28/01/1968 doğumlu Sibel Aydın, 51817070526 kimlik numaralı Fikri ve İsmihan dan olma, 24/11/1980 doğumlu, Selçuk Ova'ya karar ilamı tebliğine karar verilmiştir.

Davacı TCDD vekili Av. Semiha Doğan Sağun mahkememize ibraz etmiş olduğu dava dilekçesinde özetle, dava konusu Sivas merkez İşhan mahallesi, 123 ada 35 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın 795.71 m2 lik kısmının ve varsa üzerindeki mevsimlik ürün ve sabit yapının 4650 sayılı yasayla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 ve diğer maddeleri uyarınca kamulaştırma bedelinin tespitine ve müvekkili idare adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olup, 16/06/2020 tarih Sivas 2. Asliye Hukuk mahkemesinin 2019/246 esas 2020/247 kararıyla dava reddedilmiş, davacı vekili 23/02/2021 tarihli dilekçesi ile kararı istinaf etmiş, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin 2022/1958 esas, 2023/1748 karar sayılı ilamı ile mahkememizin 16/06/2020 tarih, 2019/246 esas, 2020/247 karar sayılı kararının 6100 Sayılı HMK nın 353/1-a/6. Maddesi gereğince kaldırılmasına karar verilmiş olup, kaldırma ilamı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.