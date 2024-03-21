T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 / 00:01

Sayı :2023/448 Esas 06/03/2024

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Davacı , SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar , KADRİYE FATMA AKASAD, LAHUT ZAMAN TEZER, ŞABAN SÖNMEZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında dava konusu taşınmaz maliklerinden davalı Lahut Zaman Tezer e dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili mahkememize sunduğu dava dilekçesinde özetle, Sivas merkez Kılavuz mahallesi, 2549 ada 2 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın 2942 sayılı yasa uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğini, kanunun 7. Maddesi gereğince şerh konulduğunu, 8.madde uyarınca kıymet takdiri yapıldığını, parsel maliklerine uzlaşma davetiyesi gönderildiğini, tebliğden itibaren onbeş günlük süre içerisinde anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Belediye adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olup, iş bu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere,

Yine duruşma günü olan 10/05/2024 günü saat 09.10 da hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.