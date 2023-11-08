T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/593 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı T.C DEVLET DEMİR YOLLARI tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esas numarasıyazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında; Aşağıda esas numarası, tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazın belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet T.C DEVLET DEMİR YOLLARI adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal T.C DEVLET DEMİR YOLLARI adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankasına yatırılacaktır. 2023/593 Esas numarası yazılı davanın duruşması 09/01/2023 günü saat 10:30'dan itibaren, Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

Esas-Tapu kaydı: 2023/593 Esas- Sivas İli Merkez İlçesiSepincik Köyü 101 ada 216 parsel,

Davalı: Mehmet Mercan

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 01/11/2023