T.C. Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 30 Ekim 2024 / 00:01

T.C. SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/722 Esas

Davacı , NEBAHAT UZUNOĞLU ile Davalılar , FATMA TUTMAÇ, ŞEHRİBAN DURNA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;Dava konusu Yapı mah. 522 ada 31 , 33, 34 ve 41 parsel ile 6199 ada 1 parsel, 6200 ada 1 parsel, 6224 ada 1 parsel numaralı taşınmazlarda davalılar adına olan hisselerin iptali ile davacının miras payına düşen kısmının tapu iptali ve tesciline karar verilmesini talep etmiş, mahkememizden verilen 12/07/2024 tarih 2024/473 Karar sayılı ilamın hüküm kısmının 1 - c maddesi gereği ; "Davalılar Fatma Tutmaç ve Şehriban Durna yönüyle davanın husumet yokluğu nedeniyle asıl davanın USULDEN REDDİNE, " karar verildiği, 19/09/2024 tarihli tashih şerhi ile ; Söz konusu hüküm fıkrasının 2. bendinin A fıkrası 10. Paragrafının "8 payın 12947714926 T.C. Kimlik numaralı davalı Şefika Yulaf adına Tapu Kayıt ve Tesciline," şeklinde düzeltilmesine karar verildiğinin, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Şehriban DURNA ( 516*****702)' ya ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra gerekçeli karar ve tashihi şerhinin tebliğ edilmiş sayılacağı hususu, ilanen tebliğ olunur.