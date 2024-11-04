T.C. Sivas 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 04 Kasım 2024 / 00:01

T.C. SİVAS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/207 Esas

DAVALI : ERDOĞAN DAĞLAR ( TCKN: 346******80)

Davacı Safiye Aydın tarafından aleyhinize açılan Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında ödünç olarak verilen 110 gram altının bedeli olan 287.000 TL nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili ile tarafına ödenmesini talep ettiğinden;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden taşınmış olduğunuz gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı beyanlarınızı varsa davaya ilişkin cevaplarınızı tebligatın size tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde HMK.126,127,129,130,131 md. uygun şekilde cevap dilekçesi ibraz edebileceğiniz hususu tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur.