T.C.SİVAS 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2022/10 Esas

KARAR NO : 2023/627

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/12/2023 tarihli ilamı ile;

TCK' nun 66/1-e ve CMK 223/8 maddeleri uyarınca Zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verilen, Bibi ve Ayşha oğlu, 1989 doğumlu,NAJİB SAEDİ'nin adresinin tespit edilememesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararı ile katılan kurum vekili tarafından ibraz edilen istinaf başvuru dilekçesi sanığa tebliğ edilememiştir.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan ve yokluğunda hüküm ve istinaf dilekçesi tebliğ edilemeyen sanık hakkındaki kararın resmi gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olmakla gerekçeli kararın ve İstinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayıldığı günden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile yada zabıt katibine yapılan beyan tutanağa geçirilmek suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinafve cevap hakkının bulunduğu husunun,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.01.2024