T.C. Siverek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden

Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 / 00:01

T.C. SİVEREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2015/673 Esas

Davacı Ahmet AKDOĞAN vekili Av. Mahmut EKİNCİ tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil (İmar ve İhyaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca

Davacı tarafından davalılar aleyhine Siverek ilçesi Azıklı Mahallesinde kain;

Doğusu; Tapulama harici taşlık alan,

Batısı;165 parsel sayılı taşınmaz ile çevrili,

Güneyi;166 parsel sayılı taşınmaz ile çevrili,

Kuzeyi;162 parsel sayılı taşınmaz ile çevrili taşınmazlar ile ilgili olarak mahkememizde Tapu İptali ve Tescil (İmar ve İhyaya Dayalı) davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2015/673 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından itiraz edilebileceği M.K. 713 maddesi uyarınca ilan olunur.