T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2018/29 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , MEHMET EMİN GELENER ile Davalılar , NARLIKAYA KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİNE İZAFETEN KÖY MUHTARLIĞI, SİVEREK MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava Konusu: Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Narlıkaya Mahallesinin Kuzeyinde Tapulama Harici yer, doğusunda tapulama harici yer ve sonrasında Siverek İlçesi Narlıkaya 260 nolu parsel, güneyinde Narlıkaya su göleti, batısında ise tapulama harici yer ile sonrasında Siverek İlçesi Narlıkaya 262 nolu parsel ile çevrili olduğu, 11981,11 m² alanla ilgili olarak mahkememizde tapusuz taşınmazın tescili davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren (mahallinde yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği taktirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği M.K.nun 713/4 maddesi uyarınca ilan olunur.