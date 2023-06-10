T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/463 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
DAVACI : TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş) Genel Müdürlüğü - ANKARA
VEKİLİ : AV. MUSTAFA KILIÇ - ISPARTA
DAVALI :1-Bedriye TEMİZBAŞ - Koza Mah. Bahaddin Nakıboğlu Blv. Şehitkamil/GAZİANTEP
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Kapıkaya Köyü/mah. 0 ada, 990 parsel sayılı taşınmaz.
Yukarıda listeler halinde ayrı ayrı malikleri belirtilen taşınmazın 17/12/1976 tarih ve 80-13 sayılı kamulaştırma kararı gereğince Türkiye Elektrik İleşitim A.Ş adına tescili için malikler aleyhine 4650 S.Y. İle değişik 2942 S.Y. Gereğince açılan davanın yargılamasının Siverek 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacağı ilgililerin Siverek 2. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilecekleri 2942 S.Y.'nın 4650 S.Y. İle değişik 10. Maddesi gereğince ilanen duyurulur.
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|BASIN NO: ILN01841147