T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 01 Aralık 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2021/1316 Esas

Davacı Hasan BAYKANOĞLU vekili Av. Mehmet GÜZELER tarafından davalılar Siverek Belediyesi, Siverek Malmüdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca;

Dava konusu Şanlıurfa ili , Siverek ilçesi, Hayriye Mahallesi, 873, 753, 303, 302, 304 ve 305 nolu parseller arasında kalan yaklaşık 6000 m²'lik tapulama harici taşınmaz ile ilgili olarak mahkememizde tapu iptali ve tescil davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2021/1316 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren (mahallinde 3 kez yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği takdirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği T.M.K'nun 713/4. maddesi uyarınca ilan olunur.