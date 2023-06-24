T.C. SÖKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 24 Haziran 2023 / 00:01

İLAN

ESAS NO : 2022/155 Esas

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLLERİ : Av. FİLİZ ÖZLÜ -Av. MAZLUM ÖZDEMİR

İlanen Tebliğine Karar Verilen

Bir Kısım Davalılar : 1- AYŞE X

2- AYŞE X

3- MUSTAFA ALİ X

Davacı kurum tarafından bir kısım davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce bir kısım davalılar Ayşe X, Ayşe X, Mustafa Ali X'e daha önce ilanen tebligat yoluyla dava dilekçesinin tebliğ edildiği anlaşılmakla dosyadaki bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi heyetince düzenlenen 04/05/2023 tarihli raporunun sonuç kısmında: "...Davaya konu Söke İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Kömürocağı Mevkii 346 ada 35 parsel numarasında kayıtlı 13.276,00 m2 yüzölçümlü “zeytinlik ve tarla” sınırlarındaki trafo tesisi yapılan 114.64 m2 lik kısmın değeri ile ilgili yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda hissedarların;2022/155 Esas sayılı dosyanın dava tarihi olan 01.04.2022 itibari ile hisse değerleri aşağıdaki tabloda görüldüğü şekildedir:

2021/249 Esas sayılı dosyanın dava tarihi olan 06.07.2021 itibari ile hisse değerleri aşağıdaki tabloda görüldüğü şekildedir:

"şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

Bilirkişi raporunun "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." şerhiyle birlikte İLANEN TEBLİĞ olunur. 02/06/2023