T.C. SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 02 Eylül 2023 / 00:01



Sayı :2023/84 Esas 11/07/2023

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında verilen ara karar gereğince; taşınmazların bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davalı aleyhine kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazlarla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmaların atılı bulunduğu 28/09/2023 günü saat 14:30'dan itibaren aşağıda belirtilen davalının duruşmasında mahkememizde hazır bulunulması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur. DAVALI :HÜLYA ESER - 33328006904 DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ TAŞINMAZ BİLGİLERİ: - Aydın İli, Söke İlçesi, Yamaç Mahallesi, 113 ada 10 parselde (yeni 32 ve 33 parseller ) kayıtlı taşınmazın 5.487,4225 m2'lik taşınmazın 1.20 m2'lik mülkiyet ve 179,25 m2'lik irtifak alanına

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Adres : SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Fatma SARIKAYA Zabıt Katibi