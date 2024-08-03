T.C. Solhan Sulh Hukuk Mahkemesinden İlan

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. SOLHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/12 E

DAVACI : YAVUZ KARABEYESER - 13312772466-

VEKİLİ : AV. CEVAT İSHAKOĞLU

DAVALI : FERUH YILDIRIM -12439800984-

DAVA :Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)

DAVA TARİHİ : 25/01/2024

Davacı Yavuz KARABEYESER vekili Av. Cevat İSHAKOĞLU tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından Bingöl İli Solhan İlçesi Yeşilova Mahallesi 395 ada 5 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi talep edilmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermeniz, tüm delillerinizi sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gerekli işlemlerin yokluğunuzda yapılacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 18/10/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, DAVA DİLEKÇESİ VE DURUŞMA GÜNÜ YERİNE geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071544