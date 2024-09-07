T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Yayın Tarihi: 07 Eylül 2024 / 00:01

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi



SATIŞ İLANI İLANEN TEBLİĞ



İşverenin ünvanı: Cem NORMAN

Gayrimenkulün maliki: Mesut NORMAN (müteveffa)

İş bu ilanen tebliğin kimlere yapılmış sayılacağı: Mesut NORMAN’nın varisi Melek NORMAN’a.

Gayrimenkulün adresi: Emrez Mahallesi 175 Sk. No:6 ve 172 Sk. No:13 Gaziemir/İZMİR

Gayrimenkulün Özellikleri: İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 48 cilt, 4625 sayfa, 30525 ada, 6 parselde kayıtlı, 81,00 m2 yüzölçümlü, 1 katlı kargir işyeri vasıflı taşınmaz.

Gayrimenkullerin Muhammen Bedeli: 2.100.000,00-TL

Gayrimenkullerin Satış Yeri ve Tarihi: Menderes Mah. Menderes Cad. No:20 Buca SGK Yerleşkesi B Blok İcra Satış İhale Salonu Buca/İZMİR

Taşınmazın 1/1 hissesi için 1. açık artırma: 20/11/2024 tarihinde saat 10:30-10:40 arası,

Taşınmazın 1/1 hissesi için 2. açık artırma: 27/11/2024 tarihinde saat 10:30-10:40 arası yapılacaktır.

Gayrimenkul İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezince satışa çıkartılmıştır. Satış ilanı işverenin ve şirket yetkilisinin 213 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreslerinde tebliğ yapılamaması ve muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.’nun 103-106 maddelerine istinaden ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi’ne bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmaması veya açık adresini bildirmemesi halinde işbu ilanın yayınlandığı tarihten başlayarak bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02085947