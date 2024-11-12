T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan

Yayın Tarihi: 12 Kasım 2024 / 00:01

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Akdeniz Sosyal Güvenlik Merkezi

TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları nedeniyle 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre haczedilerek satışa çıkarılan ve aşağıda borçlunun adı, takip numarası, maliki, adresi, ada, pafta ve parsel numarası ile ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazın ilan metni, borçlunun adresine tebliğe gönderilmiş olup, bila tebliği iade edilmiştir.

6183 sayılı kanunun 93.maddesi ile 213 Sayılı VUK'nun 103,104,105 ve 106. maddelerine istinaden Borçluların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır. İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Müdürlüğümüze müracaat yapmayan veya adresini bildirmeyenlere bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.