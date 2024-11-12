T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Akdeniz Sosyal Güvenlik Merkezi
TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları nedeniyle 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre haczedilerek satışa çıkarılan ve aşağıda borçlunun adı, takip numarası, maliki, adresi, ada, pafta ve parsel numarası ile ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazın ilan metni, borçlunun adresine tebliğe gönderilmiş olup, bila tebliği iade edilmiştir.
6183 sayılı kanunun 93.maddesi ile 213 Sayılı VUK'nun 103,104,105 ve 106. maddelerine istinaden Borçluların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır. İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Müdürlüğümüze müracaat yapmayan veya adresini bildirmeyenlere bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
İCRA SATIŞ
DOSYA NO
ADI SOYADI- ÜNVANI
ADRESİ
MUHAMMEN BEDELİ
TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ
İHALE YERİ, TARİHİ VE SAATİ
2023/52-21643
1- İbrahim Haluk HÜR
Eğriçam Mahallesi 22101 Sokak No:24 Yenişehir / MERSİN
29.800.000,00-TL
Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, Çakaltepe Mevkii 114 ada 3 parselde kayıtlı, 2.530,10m2 yüzölçümlü, tarla niteliğinde tam hisseli taşınmaz. Mevcut durumda ise Atölye Vasıflı taşınmaz.
Akdeniz Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisi
İhsaniye Mah.4931 sokak No:4 Akdeniz/Mersin
1. Artırma
07.01.2025
10:30-10:35
2. Artırma
14.01.2025
10:30-10:35
2- Güney Pancur Alüminyum Doğrama İnşaat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.
Çilek Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:75 Akdeniz / MERSİN
#ilangovtr BASIN NO: ILN02108826