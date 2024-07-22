T.C. Tarsus 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

İ L A N

Dosya No : 2022/606

Karar No: 2023/805

Cinsel Tacizsuçundanİbrahim ve Sıdıka oğlu, 25/01/1970 İskenderun doğumlu, Mersin, Tarsus, Barbaros Hayrettin mah/köy nüfusunda kayıtlı. T.C Kimlik No:509*****222 numaralı sanıkAyhan KEPENEK hakkında mahkememizeaçılan kamu davasınınyapılanyargılamaları sonunda; verilenHÜKÜMÖZETLE;

"Sanığın sabit olan Cinsel Taciz suçundan eylemine uyan TCK.nun 105/1-1 maddesi gereğince suçun işleniş şekli ve işlenmesindeki özellikler takdiren 90 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın eylemini Teşhir suretiyle gerçekleştirdiği anlaşıldığından TCK'nın 105/2-e maddesi uyarınca yarı oranında artırılarak 135 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki vecezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezalarından TCK’nun 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 112 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ve suçun işlenişindeki özelliklere göre sanığa verilen 112 Gün Adli Para Cezasının TCK 52/2 maddesi gereğince günlüğü 20,00 TL’den Adli Para Cezasına çevrilerek sanığın 2.240,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen para cezasının miktarı, sanığın ekonomik ve şahsi halleri nazara alınarak TCK 52/4 maddesi gereğince birer ay ara ile ayda bir olmak üzere 24 eşit taksitle ödeme yapılmasına,

Sanık hakkında daha önceden hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine rağmen denetim süresi içinde kasten suç işlediği anlaşıldığından sanık hakkında CMK'nun 231/8-son maddesi uyarınca kanuni zorunluluk gereği hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesine YER OLMADIĞINA,

Sanık hakkında netice itibariyle adli para cezasına hükmolunduğundan para cezası ertelenemediğinden hakkında TCK 51. Maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

Sanık hakkında Erdemli 4.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2019/38 Esas ve 2019/458 karar sayılı ilamı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği bu kararın denetim süresi içerisinde mahkememizce sabit kabul edilen suç oluşturan eylemi gerçekleştirdiği anlaşıldığından karar kesinleştiğinde gereğinin ifası için mahkemelerine ihbarda bulunulmasına,

Bu dava için yapılan 3 tebligat gideri 174‬,00 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye irat kaydına,

Dair, sanığın ve müştekinin yokluğunda, Cumhuriyet Savcısının huzurunda, verilen ceza yönünden miktar itibariyle 5320 sayılı Kanun'un geçici 2. Maddesine göre kesin Olmak Üzere ve kanun yoluna başvurmadığı takdirde, kararın kesinleşeceği bildirilerek mütalaaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı." şeklinde karar verildiği anlaşıldığından,kararın ilanyayın tarihinden itibaren7 gün sonratebliğedilmişsayılacağı hususuİLANENTEBLİĞOLUNUR.16/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064120