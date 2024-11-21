T.C. Tarsus 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 / 00:01

T.C. TARSUS 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No:2024/14

Karar No: 2024/20

5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık Osan ve Adle oğlu, 01/01/1994 Halep doğumlu, Suriye uyruklu, YabancıKimlik No:99538905154 numaralı Faik CUMA hakkında açılan kamu davasınınyapılanyargılamaları sonunda; verilen HÜKÜMÖZETLE;

1-5607 sayılı kanunun 17/2 maddesi ve Hakim ve Savcılar Kurulunun 24/07/2007 Tarih ve 346 sayılı kararıyla 5607 sayılı yasadan kaynaklanan kaçakçılık suçlarına bakma görevinin 1 nolu Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2-Görevsizlik kararı kesinleştiğinde, yargılamasının yapılarak neticelendirilmesi için dosyanın görevli ve yetkili bulunan Tarsus 1. Asliye Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Dair, sanık vekatılan kurum vekilinin yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde, mahkememize dilekçeverildiği taktirde Tarsus Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Yasa Yolunun Açık olduğuhususuna ilişinverilen kararınilan yayın tarihinden itibaren2 hafta sonra tebliğedilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞOLUNUR.