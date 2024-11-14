T.C. Tarsus 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 / 00:01

T.C. TARSUS 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No:2024/7

Karar No: 2024/5

5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan sanıklar Duar ve Feyda oğlu, 01/01/1982 Suriye doğumlu, MUHAMMET KESBEN DAUR,ve Hüseyin ve Münire oğlu, 01/01/1982 doğumlu, Suriye uyruklu SALİH MUSTAFA HÜSEYİN hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılamaları sonunda; verilen

HÜKÜM ÖZETLE;

5607 sayılı kanunun 17/2 maddesi ve Hakim ve Savcılar Kurulunun 24/07/2007 Tarih ve 346 sayılı kararıyla 5607 sayılı yasadan kaynaklanan kaçakçılık suçlarına bakma görevinin 1 nolu Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

Görevsizlik kararı kesinleştiğinde, yargılamasının yapılarak neticelendirilmesi için dosyanın görevli ve yetkili bulunan Tarsus 1. Asliye Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Dair, sanıklar, katılan kurum vekilinin yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde, mahkememize dilekçeverildiği taktirde Tarsus Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Yasa Yolunun Açık olduğuhususuna ilişin verilen kararın ilan yayın tarihinden itibaren2 hafta sonra tebliğedilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞOLUNUR.