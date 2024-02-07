T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/318 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi,

ADA/PARSEL NO : 107 ada 73 parsel, 120 ada 6 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 107 ada 73 parselin 3.940,95 m²'lik yüzölçümünün tamamı, 120 ada 6 parselin 194,68 m²'lik yüzölçümünün tamamı

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-Gülderen Taşdemir

2-Morgül Turan

3-Gülşen Atış

4-Rabia Günay

5-Serdar Şimşek

6-Haydar Şimşek

7-Şenel Şimşek

8-Gülendam Arslan

9-Azat Eser

10-Gülgül Demir

11-Altungül Budak

12-Alican Şimşek

13-Serkan Şimşek

14-Arzu Şen

15-Yıldıray Şimşek

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan ve yukarıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; yukarıda ili, ilçesi, köyü/mahallesi, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ağrı Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ihtar ve ilan olunur.27/12/2023