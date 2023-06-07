T.C. TATVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/225 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, DALDA KÖYÜ
ADA NO : 101
PARSEL NO : 11
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 8.634,85
MALİKİN ADI VE SOYADI : SALİH KARADAŞ - 25639373042
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/225 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/05/2023
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|BASIN NO: ILN01841098