T.C. TATVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/225 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, DALDA KÖYÜ

ADA NO : 101

PARSEL NO : 11

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.634,85

MALİKİN ADI VE SOYADI : SALİH KARADAŞ - 25639373042

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/225 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/05/2023