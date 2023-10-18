T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 / 00:01

Sayı :2022/122 Esas 24/05/2023

Konu : İlanen Tebligat

İLANEN TEBLİGAT

Taşınmazın bulunduğu yer: Burdur ili Tefenni ilçesi Yokuş Mahallesi152 Ada 3 Parsel

Mahkememizde 16/08/2022 tarihinde Burdur ili Tefenni ilçesi Yokuş Mahallesi152 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz hakkında Muhdesat Aidiyetinin Tespiti talepli dava açılmış olup iş bu ilan metninin davalı SELÇUK HATIR'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.