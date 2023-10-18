T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı :2022/122 Esas 24/05/2023
Konu : İlanen Tebligat
İLANEN TEBLİGAT
Taşınmazın bulunduğu yer: Burdur ili Tefenni ilçesi Yokuş Mahallesi152 Ada 3 Parsel
Mahkememizde 16/08/2022 tarihinde Burdur ili Tefenni ilçesi Yokuş Mahallesi152 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz hakkında Muhdesat Aidiyetinin Tespiti talepli dava açılmış olup iş bu ilan metninin davalı SELÇUK HATIR'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
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|BASIN NO: ILN01911094