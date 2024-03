T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 01 Nisan 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/259 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli, Karamanlı İlçesi Cami Mahallesinde Bulunan 780 ada 1 Parsel (geldisi 16459 parsel) sayılı taşınmaz

ADA NO : 780

PARSEL NO : 1 (geldisi 16459 parsel)

YÜZÖLÇÜMÜ : 313,05 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Süleyman Kutluay, Gülsüm Saygın, Gülsüm Avcı, Aysel Deveci, Abdullah Balar, Aycan Balar, Fidan Ören, Hatice Ferizli

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : BURDUR İLİ, KARAMANLI İLÇESİ CAMİ MAHALLESİNDE BULUNAN 780 ADA 1 PARSEL SAYILI TAŞINMAZINKAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/259 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 25/10/2023