T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 01 Nisan 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/204 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tefenni İlçesi, Yuva Köyünde bulunan 164,94 m² yüzölçümlü 3034 parselin (geldisi 60 parsel) sayılı taşınmaz

PARSEL NO : 3034 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 164,94 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Özdemir, Durali Türel, Engin Atıl, Eşraf Özdemir, Merve Özdemir, Muhittin Atıl, Mustafa Bayar, Nesrin Atıl Bora, Ramazan Bayar, Sadullah Bayar, Sevgi Özdemir, Şerif Özdemir

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TEFENNİ İLÇESİ, YUVA KÖYÜNDE BULUNAN 164,94 M² YÜZÖLÇÜMLÜ 3034 PARSELİN (GELDİSİ 60 PARSEL) SAYILI TAŞINMAZ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/204 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.25/10/2023