T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 01 Nisan 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/206 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli, Tefenni İlçesi, Yuva Köyünde bulunan 1.672,40 m² yüzölçümlü 3053 parselin (geldisi 74 parsel) ve 275,78 m² yüzölçümlü 3062 parselin (geldisi 83 parsel)sayılı taşınmazlar

PARSEL NO : 3053 parsel, 3062 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.672,40 m²,275,78 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayten Deniz Menemen, Nurten Arıhan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :BURDUR İLİ, TEFENNİ İLÇESİ, YUVA KÖYÜNDE BULUNAN 1.672,40 M² YÜZÖLÇÜMLÜ 3053 PARSELİN (GELDİSİ 74 PARSEL) VE 275,78 M² YÜZÖLÇÜMLÜ 3062 PARSELİN (GELDİSİ 83 PARSEL)SAYILI TAŞINMAZ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/206 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.26/10/2023