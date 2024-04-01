T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 01 Nisan 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/299 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Karamanlı İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan 885,80 m2 yüzölçümlü 871 ada 3 parsel sayılı taşınmaz

PARSEL NO : 871 ada 3 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 885,80 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Kaya, Ahmet Künar, Ayşeana Demiray, Cevdet Özmen, Fatma Tekin, Fatma Ünay, Fatma Filiz Bağcı, Hatice Özçoban, Hüseyin Arı, Keziban Saygın, Mehmet Oğuz Çakır, Mesut Özmen, Mustafa Arı, Mustafa Arı, Nurcan Kaya, Ömer Kanlı, Ömer Kaya, Süleyman Kaya, Zühra Arı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : KARAMANLI İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİNDE BULUNAN 885,80 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 871 ADA 3 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/299 Esas sayısında dava açılmıştır.mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.09/11/2023