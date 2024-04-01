T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 01 Nisan 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/202 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tefenni İlçesi, Yuva Köyünde bulunan 285,75 m² yüzölçümlü 3040 parselin (geldisi 67 parsel)sayılı

PARSEL NO : 3040

YÜZÖLÇÜMÜ : 285,75 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Er, Ahmet Koyuncu, Aysel Aydöndü, Ayşe Er, Çetin Koyuncu, Ebru Tanatar, Elif Özcan, Fatma Kara, Fidan Önder, Gökhan Yücel, Halil Koyuncu, Hasan Yücel, Hatice Yücel, Hüsniye Özeren, İsmail Özdemir, Kamuran Aydur, Orhan Özdemir, Osman Işıldar, Osman Koyuncu, Ramazan Yücel, Rifat Yücel, Rukiye Eryıldız, Süleyman Koray Önder, Şerife Acar, Türkan Koyuncu, Ulkiye Erbil, Zehra Koyuncu, Zeynep Alagöz, Zühra Bilgiç

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :TEFENNİ İLÇESİ, YUVA KÖYÜNDE BULUNAN 285,75 M² YÜZÖLÇÜMLÜ 3040 PARSELİN (GELDİSİ 67 PARSEL)SAYILI TAŞINMAZINKAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/202 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.25/10/2023