T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/105 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur ili Tefenni Yuva Köyü

ADA NO :

PARSEL NO : 2938, 2946, 3001

2938 PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ : 511,68 m²

2946 PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ : 230,06 m²

3001 PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ : 2.269,80 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Dilmen, Ali Osman Gürgen, Ali Rıza Er, Arzu Akman, Erkan Er, Erol Gürgen, Eyüp Dilme, Kazım Dilmen, Medine Çapacıoğlu, Meryem Ayan, Metin Er, Sultan Kam, Şeref Dilmen, UĞur Er, Zeki Güngörmez, Hakkı Güngörmez, Feriha Düzgün,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

2938 PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ : 187,70 m² parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/105 Esas sayısında dava açılmıştır. Davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/04/2023