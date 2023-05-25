T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/105 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur ili Tefenni Yuva Köyü
ADA NO :
PARSEL NO : 2938, 2946, 3001
2938 PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ : 511,68 m²
2946 PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ : 230,06 m²
3001 PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ : 2.269,80 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Dilmen, Ali Osman Gürgen, Ali Rıza Er, Arzu Akman, Erkan Er, Erol Gürgen, Eyüp Dilme, Kazım Dilmen, Medine Çapacıoğlu, Meryem Ayan, Metin Er, Sultan Kam, Şeref Dilmen, UĞur Er, Zeki Güngörmez, Hakkı Güngörmez, Feriha Düzgün,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
2938 PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ : 187,70 m² parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/105 Esas sayısında dava açılmıştır. Davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/04/2023
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|BASIN NO: ILN01834351