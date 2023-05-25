T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/103 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur ili Tefenni Yuva Köyü

ADA NO :

PARSEL NO : 2954 ve 2955

2954PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ : 991,45 m²

2955PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ : 1.118,92 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Tosun, Ziya Tosun, Feden Aydemir, Fatma Kaya, Şeref Sanlı, Hasan Sanlı, Hoşada Serttaş, Adalet Özuysal, Abdurrahman Sanlı, Adnan Sanlı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Tefenni İlçesi Yuva 2954 parsel ve 2955 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/103 Esas sayısında dava açılmıştır. Davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/04/2023