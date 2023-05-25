T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/102 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur ili Tefenni Yuva Köyü
ADA NO :
PARSEL NO : 3129
PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ : 875,66 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : MURAT ÜNLÜ, FIRAT ÜNLÜ, HATİCE AKDAĞ, TURGUT SAVAŞ, ÖMER SAVAŞ, ADEM SAVAŞ, SAHİNDER SAVAŞ ALAÇİÇEK, AYŞE SAVAŞ, SULTAN ÖZER, MÜZEYYEN YILMAZ, MÜJGAN YILMAT, MUMRAT ÜNLÜ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Tefenni İlçesi Yuva 3129 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/102 Esas sayısında dava açılmıştır. Davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/04/2023
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|BASIN NO: ILN01834371