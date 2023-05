T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/102 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur ili Tefenni Yuva Köyü

ADA NO :

PARSEL NO : 3129

PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ : 875,66 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MURAT ÜNLÜ, FIRAT ÜNLÜ, HATİCE AKDAĞ, TURGUT SAVAŞ, ÖMER SAVAŞ, ADEM SAVAŞ, SAHİNDER SAVAŞ ALAÇİÇEK, AYŞE SAVAŞ, SULTAN ÖZER, MÜZEYYEN YILMAZ, MÜJGAN YILMAT, MUMRAT ÜNLÜ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Tefenni İlçesi Yuva 3129 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/102 Esas sayısında dava açılmıştır. Davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/04/2023