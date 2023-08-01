T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/106 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur ili Tefenni Yuva Köyü
ADA NO :
PARSEL NO :3003
PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ : 119,32 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Erkan, Adil Yurtseven, Ali Karakaya, Ayşe Ceylan, Bekir Yurtseven, Emine Demir, Fatma Yıldıran, Fidan Güney, İsmail Karakaya, KAdir Karakaya, Gizem Yurtseven, MelekÖzeren, Necati Erkan, Ramazan Karakaya, Süleyman Erkan, Zübeyde KArakaya
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Tefenni İlçesi, Yuva Köyü 3003 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/106 Esas sayısında dava açılmıştır. Davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/07/2023
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|BASIN NO: ILN01869816