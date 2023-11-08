T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/254 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Karamanlı İlçesi, Karaman Mahallesinde bulunan 299,78 m2 yüzölçümlü 808 ada 1 parsel (geldisi 15274 parsel) sayılı taşınmaz

ADA NO : 808 ada

PARSEL NO : 1 parsel ( geldisi 15274 parsel)

YÜZÖLÇÜMÜ : 299,78 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Yürekli, Hakan Özçelik, Kadir Özçelik

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : KARAMANLI İLÇESİ, KARAMAN MAHALLESİNDE BULUNAN 299,78 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 808 ADA 1 PARSEL (GELDİSİ 15274 PARSEL) SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/254 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 18/09/2023