T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/255 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur İli, Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan 334,01 m2 yüzölçümlü 870 ada 2 parsel sayılı taşınmaz
ADA NO : 870 ada
PARSEL NO : 2 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 334,01 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Cengiz Çiftçi, Cevdet Çiftçi, Gülcihan Öztürk, İlhan Çiftçi, Nebiha Aksu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : BURDUR İLİ, KARAMANLI İLÇESİ HÜRRİYET MAHALLESİNDE BULUNAN 334,01 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 870 ADA 2 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/255 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 18/09/2023
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|BASIN NO: ILN01926088