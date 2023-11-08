T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/256 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan 404,73 m2 yüzölçümlü 957 ada 32 parsel sayılı

ADA NO : 957 ada

PARSEL NO : 32 parsel (geldisi 8605 parsel)

YÜZÖLÇÜMÜ : 404,73 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Uğurel, Ayşe Uğurel, Emine Uğurel, Halil Uğurel, Hüseyin Uğurel, İlker Uğurel

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :KARAMANLI İLÇESİ HÜRRİYET MAHALLESİNDE BULUNAN 404,73 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 957 ADA 32 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/256 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 18/09/2023