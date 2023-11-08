T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/242 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tefenni İlçesi, Yuva Köyünde bulunan 1.088,87 m2 yüzölçümlü 3050 parselin (geldisi 73 parsel) ve 2019,07 m2 yüzölçümlü 3057 parselin (geldisi 81 parsel) sayılı taşınmazlar

PARSEL NO : 3050 parsel ve 3057 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.088,87 m2 ve 2019,07 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Dilmen, Ali Osman Gürgen, Ali Rıza Er, Arzu Akman, Erkan Er, Erol Gürgen, Eyüp Dilmen, Kazım Dilmen, Medine Çapacıoğlu, Meryem Ayan, Metin Er, Sultan (Gürgen) Kam, Şeref Dilmen, Uğur Er, Zeki Güngörmez, Feriha Düzgün, Hakkı Güngörmez

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TEFENNİ İLÇESİ, YUVA KÖYÜNDE BULUNAN 1.088,87 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 3050 PARSELİN (GELDİSİ 73 PARSEL) VE 2019/07 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 3057 PARSELİN (GELDİSİ 81 PARSEL) SAYILI TAŞINMAZINKAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/242 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 20/09/2023