T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 28 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/536 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 25/09/2023

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 26/10/2023 SAAT: 09:00

Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2023/536 Oruçbeyli 102/13 Fatma özdeniz

Fatma Zenginal

Fikret Bilgi

Firdevs Yıldız

Gülsüm Varlık

Hacer Bilgi

Hatice Bilgi

Hüseyin Bilgi

Refik Bilgi

Sabiha Dişlioğlu

Sami Bİlgi

Selami Bilgi

Seyfiye Devlet 313,00m2 2023/538 Oruçbeyli 106/13 Adem Bilgi

Adil Bilgi

Fatma Özdeniz

Fatma Zenginal

Fikret Bilgi

Firdevs Yıldız

Gülsüm Varlık

Hacer Bilgi(Ölü)

Hanife Hünkar

Hasan Bilgi

Hatice Bilgi

Hüseyin Bilgi

Mahmut Bilgi

Mehmet Bilgi

Refik Bilgi(Ölü)

Sabiha Dişlioğlu

Sami Bilgi

Selami Bilgi

Seyfiye Devlet

Vedika Bürhan 2.107,74 m2 2023/540 Oruçbeyli 106/16 Adem Bilgi

Adil Bilgi

Fatma Özdeniz

Fatma Zenginal

Fikret Bilgi

Firdevs Yıldız

Gülsüm Varlık

Hacer Bilgi

Hanife Hünkar

Hasan Bilgi

Hüseyin Bilgi

Mahmut Bilgi

Mehmet Bilgi

Refik Bilgi

Sabiha Dişlioğlu

Sami Bilgi

Selami Bilgi

Safiye Devlet

Vedika Bürhan 2023/542 Oruçbeyli 106/21 Adem Bilgi

Adil Bilgi

Fatma Özdeniz

Fatma Zenginal

Fikret Bilgi

Firdevs Yıldız

Gülsüm Varlık

Hacer Bilgi(Ölü)

Hanife Hünkar

Hasan Bilgi

Hatice Bilgi

Hüseyin Bilgi

Mahmut Bilgi

Mehmet Bilgi

Refik Bilgi(Ölü)

Sabiha Dişlioğlu

Sami Bilgi

Selami Bilgi

Seyfiye Devlet

Vedika Bürhan 1.420,23 m2 2023/544 Oruçbeyli 106/32 Adem Bilgi

Adil Bilgi

Fatma Özdeniz

Fatma Zenginal

Fikret Bilgi

Firdevs Yıldız

Gülsüm Varlık

HAcer Bilgi

Hanife Hünkar

Hasan Bilgi

Hüseyin Bilgi

Mahmut Bilgi

Mehmet Bilgi

Refik Bilgi

Sabiha Dişlioğlu

Sami Bilgi

Selami Bilgi

Safiye Devlet

Vedika Bürhan 2023/546 İnecik 180/2 Ali Temel

Ali Temel 4.021,08 m2

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 20/10/2023SAAT: 09:30

Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2023/539 Oruçbeyli 106/15 Adem Bilgi

Adil Bilgi

Fatma Özdeniz

Fatma Zenginal

Fikret Bilgi

Firdevs Yıldız

Gülsüm Varlık

Hacer Bilgi(Ölü)

Hanife Hünkar

Hasan Bilgi

Hatice Bilgi

Hüseyin Bilgi

Mahmut Bilgi

Mehmet Bilgi

Refik Bilgi(Ölü)

Sabiha Dişlioğlu

Sami Bilgi

Selami Bilgi

Seyfiye Devlet

Vedika Bürhan 1.713,87 m2 2023/541 Oruçbeyli 106/20 Adem Bilgi

Adil Bilgi

Fatma Özdeniz

Fatma Zenginal

Fikret Bilgi

Firdevs Yıldız

Gülsüm Varlık

Hacer Bilgi(Ölü)

Hanife Hünkar

Hasan Bilgi

Hatice Bilgi

Hüseyin Bilgi

Mahmut Bilgi

Mehmet Bilgi

Refik Bilgi(Ölü)

Sabiha Dişlioğlu

Sami Bilgi

Selami Bilgi

Seyfiye Devlet

Vedika Bürhan 1.378,25 m2 2023/543 Oruçbeyli 106/23 Adem Bilgi

Adil Bilgi

Fatma Özdeniz

Fatma Zenginal

Fikret Bilgi

Firdevs Yıldız

Gülsüm Varlık

Hacer Bilgi(Ölü)

Hanife Hünkar

Hasan Bilgi

Hatice Bilgi

Hüseyin Bilgi

Mahmut Bilgi

Mehmet Bilgi

Refik Bilgi(Ölü)

Sabiha Dişlioğlu

Sami Bilgi

Selami Bilgi

Seyfiye Devlet

Vedika Bürhan 3.087,29 m2 2023/545 İnecik 174/8 Hüsniye Çelik

Neslihan Ersüren

Neziha Öztürk

Salim Öztürk 3.795,02 m2