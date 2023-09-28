T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/536 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 25/09/2023
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 26/10/2023 SAAT: 09:00
|Dosya No
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 si
|2023/536
|Oruçbeyli
|102/13
|Fatma özdeniz
Fatma Zenginal
Fikret Bilgi
Firdevs Yıldız
Gülsüm Varlık
Hacer Bilgi
Hatice Bilgi
Hüseyin Bilgi
Refik Bilgi
Sabiha Dişlioğlu
Sami Bİlgi
Selami Bilgi
Seyfiye Devlet
|313,00m2
|2023/538
|Oruçbeyli
|106/13
|Adem Bilgi
Adil Bilgi
Fatma Özdeniz
Fatma Zenginal
Fikret Bilgi
Firdevs Yıldız
Gülsüm Varlık
Hacer Bilgi(Ölü)
Hanife Hünkar
Hasan Bilgi
Hatice Bilgi
Hüseyin Bilgi
Mahmut Bilgi
Mehmet Bilgi
Refik Bilgi(Ölü)
Sabiha Dişlioğlu
Sami Bilgi
Selami Bilgi
Seyfiye Devlet
Vedika Bürhan
|2.107,74 m2
|2023/540
|Oruçbeyli
|106/16
|Adem Bilgi
Adil Bilgi
Fatma Özdeniz
Fatma Zenginal
Fikret Bilgi
Firdevs Yıldız
Gülsüm Varlık
Hacer Bilgi
Hanife Hünkar
Hasan Bilgi
Hüseyin Bilgi
Mahmut Bilgi
Mehmet Bilgi
Refik Bilgi
Sabiha Dişlioğlu
Sami Bilgi
Selami Bilgi
Safiye Devlet
Vedika Bürhan
|2023/542
|Oruçbeyli
|106/21
|Adem Bilgi
Adil Bilgi
Fatma Özdeniz
Fatma Zenginal
Fikret Bilgi
Firdevs Yıldız
Gülsüm Varlık
Hacer Bilgi(Ölü)
Hanife Hünkar
Hasan Bilgi
Hatice Bilgi
Hüseyin Bilgi
Mahmut Bilgi
Mehmet Bilgi
Refik Bilgi(Ölü)
Sabiha Dişlioğlu
Sami Bilgi
Selami Bilgi
Seyfiye Devlet
Vedika Bürhan
|1.420,23 m2
|2023/544
|Oruçbeyli
|106/32
|Adem Bilgi
Adil Bilgi
Fatma Özdeniz
Fatma Zenginal
Fikret Bilgi
Firdevs Yıldız
Gülsüm Varlık
HAcer Bilgi
Hanife Hünkar
Hasan Bilgi
Hüseyin Bilgi
Mahmut Bilgi
Mehmet Bilgi
Refik Bilgi
Sabiha Dişlioğlu
Sami Bilgi
Selami Bilgi
Safiye Devlet
Vedika Bürhan
|2023/546
|İnecik
|180/2
|Ali Temel
Ali Temel
|4.021,08 m2
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 20/10/2023SAAT: 09:30
|Dosya No
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 si
|2023/539
|Oruçbeyli
|106/15
|Adem Bilgi
Adil Bilgi
Fatma Özdeniz
Fatma Zenginal
Fikret Bilgi
Firdevs Yıldız
Gülsüm Varlık
Hacer Bilgi(Ölü)
Hanife Hünkar
Hasan Bilgi
Hatice Bilgi
Hüseyin Bilgi
Mahmut Bilgi
Mehmet Bilgi
Refik Bilgi(Ölü)
Sabiha Dişlioğlu
Sami Bilgi
Selami Bilgi
Seyfiye Devlet
Vedika Bürhan
|1.713,87 m2
|2023/541
|Oruçbeyli
|106/20
|Adem Bilgi
Adil Bilgi
Fatma Özdeniz
Fatma Zenginal
Fikret Bilgi
Firdevs Yıldız
Gülsüm Varlık
Hacer Bilgi(Ölü)
Hanife Hünkar
Hasan Bilgi
Hatice Bilgi
Hüseyin Bilgi
Mahmut Bilgi
Mehmet Bilgi
Refik Bilgi(Ölü)
Sabiha Dişlioğlu
Sami Bilgi
Selami Bilgi
Seyfiye Devlet
Vedika Bürhan
|1.378,25 m2
|2023/543
|Oruçbeyli
|106/23
|Adem Bilgi
Adil Bilgi
Fatma Özdeniz
Fatma Zenginal
Fikret Bilgi
Firdevs Yıldız
Gülsüm Varlık
Hacer Bilgi(Ölü)
Hanife Hünkar
Hasan Bilgi
Hatice Bilgi
Hüseyin Bilgi
Mahmut Bilgi
Mehmet Bilgi
Refik Bilgi(Ölü)
Sabiha Dişlioğlu
Sami Bilgi
Selami Bilgi
Seyfiye Devlet
Vedika Bürhan
|3.087,29 m2
|2023/545
|İnecik
|174/8
|Hüsniye Çelik
Neslihan Ersüren
Neziha Öztürk
Salim Öztürk
|3.795,02 m2
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01897984